K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 15,11 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 1,1 Prozent auf 15,11 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,18 EUR. Bei 14,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 584.910 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,97 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 34,00 Prozent Luft nach unten.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,89 EUR je K+S-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.05.2025. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 964,70 Mio. EUR – eine Minderung von 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 988,00 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,461 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

