K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 14,83 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 14,83 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,75 EUR ab. Bei 14,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 98.971 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 32,76 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,170 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,46 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 13.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 964,70 Mio. EUR im Vergleich zu 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Verlust in Höhe von -0,201 EUR je Aktie aus.

