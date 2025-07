K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag verlustreich

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 14,73 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 14,73 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,72 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.377 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,89 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,30 Prozent.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,170 EUR je K+S-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,46 EUR.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 964,70 Mio. EUR im Vergleich zu 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die K+S-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.08.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -0,202 EUR ausweisen wird.

