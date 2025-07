K+S Aktie News: K+S am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 15,04 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 15,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.513 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 13,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 50,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 14,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 964,70 Mio. EUR im Vergleich zu 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 12.08.2025 gerechnet. Am 13.08.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,201 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

