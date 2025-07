K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 14,85 EUR ab.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 14,85 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 14,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.901 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 14,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 14,46 EUR.

K+S gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 988,00 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 12.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.08.2026 werfen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,201 EUR je K+S-Aktie belaufen.

