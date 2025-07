K+S Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von K+S

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 14,74 EUR nach.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,1 Prozent auf 14,74 EUR ab. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 14,70 EUR. Bei 14,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 53.708 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 15,81 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 32,35 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,170 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,46 EUR.

Am 13.05.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 964,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.08.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -0,201 EUR je Aktie ausweisen dürften.

