K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 15,07 EUR nach oben.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 15,07 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,15 EUR. Bei 15,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.979 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,83 Prozent.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,46 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 988,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die K+S-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -0,201 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

