BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel BASF 52,24 EUR

-0,40% Charts

News

Analysen

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09.06.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 52,31 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 52,19 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,60 EUR. Zuletzt wechselten 144.283 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,52 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,76 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 46,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,58 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,92 EUR aus.

Am 29.04.2022 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,00 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 23.083,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.400,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte BASF am 27.07.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.07.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 5,73 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Mai 2022: So schätzen Experten die BASF-Aktie ein

BASF-Aktie profitiert letztendlich: Bernstein setzt Kursziel für BASF nach oben

DAX: Das China-Dilemma

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE