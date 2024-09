BASF Aktie News: BASF am Nachmittag in Grün

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 43,53 EUR.

Das Papier von BASF legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 43,53 EUR. Bei 43,90 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 911.372 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 20,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 7,71 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,40 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,30 EUR.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 16,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. BASF dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,50 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Analystenmeinungen im August: Dieses Potenzial sehen Experten bei der BASF-Aktie

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab