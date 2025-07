BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 44,33 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 44,33 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,33 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,88 EUR. Zuletzt wechselten 140.726 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,88 EUR.

Am 02.05.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17,40 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

