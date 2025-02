BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Einbußen

BASF im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 47,22 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 47,22 EUR ab. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,19 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.597 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,34 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,84 EUR.

Am 30.10.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,83 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 20.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,42 EUR je BASF-Aktie.

