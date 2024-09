BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 42,58 EUR zu.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 42,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 43,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 799.430 BASF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 29,02 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 5,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,40 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,30 EUR je BASF-Aktie an.

Am 26.07.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

