BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 42,64 EUR ab.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 42,64 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 42,45 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.219.678 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 22,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 5,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,40 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,30 EUR für die BASF-Aktie.

Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 16,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 22.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,48 EUR je Aktie belaufen.

