BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Vormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 43,09 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 43,09 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,06 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 70.970 Aktien.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 27,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,40 EUR je BASF-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,30 EUR.

Am 26.07.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 vorlegen. Am 22.10.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

