BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 45,48 EUR ab.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 45,48 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 45,47 EUR. Bei 46,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 854.816 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 20,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,32 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,00 EUR für die BASF-Aktie.

BASF gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,62 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

