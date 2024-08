BASF Aktie News: BASF macht am Dienstagvormittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 41,45 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,45 EUR nach oben. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,51 EUR. Bei 41,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 48.946 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. 32,54 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 3,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,40 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 16,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 22.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

