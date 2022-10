BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel BASF 42,03 EUR

Die BASF-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 41,93 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,81 EUR nach. Mit einem Wert von 41,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 58.721 Aktien.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 39,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (37,90 EUR). Abschläge von 10,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,75 EUR.

BASF gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.974,00 EUR im Vergleich zu 19.753,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 25.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

