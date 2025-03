BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 52,64 EUR.

Das Papier von BASF legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 52,64 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,95 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.113.305 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (40,18 EUR). Abschläge von 23,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,32 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,00 EUR.

BASF gewährte am 28.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,88 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 23.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,44 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

