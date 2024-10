BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BASF

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 45,51 EUR ab.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 45,51 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,30 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.443.541 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,18 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,59 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,20 EUR für die BASF-Aktie.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

Gewinne in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen