BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Vormittag vor

BASF im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 44,34 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 44,34 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,67 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,44 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 100.529 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 9,38 Prozent Luft nach unten.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,49 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 53,51 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 30.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF -0,28 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 20.02.2026.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

