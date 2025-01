BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 44,66 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 44,66 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 44,99 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.150.516 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,03 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,49 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,51 EUR je BASF-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 30.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 20.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

