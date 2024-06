BASF Aktie News: BASF gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 44,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 44,76 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 44,85 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 53.288 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 11,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,32 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,55 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

