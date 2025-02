BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Ausverkauf

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,2 Prozent auf 47,67 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,2 Prozent im Minus bei 47,67 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 47,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.210.341 BASF-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,23 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,72 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,22 EUR an.

BASF gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF -1,78 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 20.02.2026.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind