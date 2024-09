BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag stärker

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 46,58 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 46,58 EUR zu. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 46,73 EUR. Bei 46,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.078.661 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 15,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,75 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,40 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,30 EUR an.

Am 26.07.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,31 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 22.10.2025.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

