BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Aktie von BASF zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 44,53 EUR zu.

Die BASF-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 44,53 EUR. Bei 44,58 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.839 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. 23,37 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,18 EUR ab. Abschläge von 9,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,49 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,51 EUR.

BASF veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,78 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q4 2024 wird am 28.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 20.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BASF.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

