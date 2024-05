BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 49,06 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 49,06 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,26 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 216.201 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 10,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,31 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,00 EUR.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17,55 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19,99 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

