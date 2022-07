BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel BASF 44,51 EUR

Die Aktie verlor um 20.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 44,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 43,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.999.617 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2021 bei 69,52 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 36,57 Prozent wieder erreichen. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,12 EUR.

Am 29.04.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,98 Prozent auf 23.083,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.400,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BASF.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

