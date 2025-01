BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 45,44 EUR.

Im XETRA-Handel kam die BASF-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 45,44 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,50 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,94 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,06 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 659.704 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 20,88 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 11,59 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,49 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,07 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,83 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,87 Mrd. EUR gelegen.

Am 28.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 20.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

