BASF Aktie News: BASF am Vormittag tiefer

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 49,30 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 49,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,50 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.021 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. 28,71 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,07 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 59,80 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,37 EUR gegenüber 1,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.974,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.669,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 24.02.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.02.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,74 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

