BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 46,22 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,39 EUR aus. Bei 46,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 394.528 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 69,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 33,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (37,90 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 57,03 EUR.

BASF veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,77 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 21.946,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,58 Prozent gesteigert.

Am 24.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BASF dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,73 EUR fest.

