BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von BASF

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 42,72 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 41,80 EUR. Bei 42,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 345.529 Stück.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 38,23 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (39,33 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,62 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,57 EUR.

BASF ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 EUR gegenüber 2,03 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.753,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.974,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 25.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BASF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,42 EUR je Aktie belaufen.

