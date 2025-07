BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 44,69 EUR zu.

Die BASF-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 44,69 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,94 EUR an. Mit einem Wert von 44,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.923.971 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,20 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Abschläge von 16,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,75 EUR für die BASF-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 11.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,92 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

