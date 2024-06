BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Aufschlag

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 45,34 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 45,34 EUR nach oben. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,37 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.070 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,22 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,32 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 52,70 EUR.

Am 25.04.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,53 EUR gegenüber 1,75 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,20 Prozent auf 17,55 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q2 2024 wird am 26.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,61 EUR je Aktie aus.

