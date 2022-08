BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 41,59 EUR

Die BASF-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 42,07 EUR. Bei 42,10 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 41,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.997 BASF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 69,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,16 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 39,33 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 6,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 62,57 EUR.

BASF gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.974,00 EUR umgesetzt, gegenüber 19.753,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 25.10.2023.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,42 EUR je Aktie.

