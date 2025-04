BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag im Plus

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 45,27 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 09:06 Uhr 1,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 45,45 EUR. Bei 44,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 165.883 BASF-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. 21,63 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 17,38 Prozent sinken.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,32 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,14 EUR aus.

Am 28.02.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,88 EUR gegenüber -1,78 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,21 EUR im Jahr 2025 aus.

