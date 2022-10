BASF Aktie News: BASF am Vormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel BASF 46,11 EUR

-0,92% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 46,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 46,87 EUR. Bei 46,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.635 Stück gehandelt.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 69,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 32,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,90 EUR am 28.09.2022. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 23,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,04 EUR je BASF-Aktie an.

Am 27.07.2022 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,37 EUR, nach 2,03 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 22.974,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.753,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.10.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 6,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie im Plus: Bernstein senkt Ziel für BASF - Einstufung unverändert

BASF-Aktie dreht ins Plus: Vertrag von BASF-Chef Brudermüller wird verlängert - Elvermann neuer CFO

BASF-Aktie fester: Energiekrise zwingt BASF zum Sparen - BASF-Tochter Wintershall DEA plant CO2-Lager unter der Nordsee

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE