BASF Aktie News: BASF gibt am Montagmittag nach

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 46,87 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 46,87 EUR ab. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,81 EUR nach. Bei 46,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.086.932 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von 17,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,47 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,07 EUR je BASF-Aktie an.

Am 30.10.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels schwächer

Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester