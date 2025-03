BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 48,98 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 48,98 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 47,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,50 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 1.239.472 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 21,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 54,22 EUR.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BASF ein Ergebnis je Aktie von -1,78 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,09 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15,87 Mrd. EUR umgesetzt.

Die BASF-Bilanz für Q1 2025 wird am 02.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 23.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

