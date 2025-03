BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag behauptet

BASF im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,98 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 47,98 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,03 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,70 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.297 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,77 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 16,26 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,22 EUR.

Am 28.02.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,88 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 23.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BASF.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 3,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

