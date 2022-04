BASF Aktie News: BASF am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel BASF 51,12 EUR

Die BASF-Aktie konnte um 07:32 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 50,48 EUR.

Am 30.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 72,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 30,17 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,21 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,73 EUR an.

Am 25.02.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 EUR je Aktie generiert. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.776,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.905,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 29.04.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 26.07.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 5,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

