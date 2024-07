BASF Aktie News: BASF zieht am Vormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 43,09 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 43,09 EUR. Bei 43,10 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,93 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.806 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 21,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,30 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 16,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,42 EUR fest.

