BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 46,42 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 46,42 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 46,41 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 47,17 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.140.016 Stück gehandelt.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 53,84 EUR.

Am 30.10.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF -1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,83 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 20.02.2026 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

