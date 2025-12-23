DAX24.316 +0,1%Est505.742 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.164 -1,4%Euro1,1796 +0,3%Öl62,08 +0,1%Gold4.484 +0,9%
Baubranche mit mehr Umsatz trotz Auftragsflaute

23.12.25 09:27 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Weniger Aufträge, aber mehr Umsatz: Die deutsche Baubranche blickt auf einen durchwachsenen Oktober zurück. Bereinigt um Preissteigerungen (real) verbuchte das Bauhauptgewerbe in dem Monat 11,8 Prozent weniger neue Aufträge als im September des laufenden Jahres. Allerdings war im Vormonat aufgrund von Großaufträgen der höchste Wert seit März 2022 registriert worden, wie das Statistische Bundesamt einordnete.

Verglichen mit dem Oktober 2024 gab es 2,4 Prozent mehr Neubestellungen. Das Bauhauptgewerbe umfasst die Errichtung von Gebäuden (Hochbau) sowie von Straßen, Bahnstrecken und Leitungen (Tiefbau).

Trotz der schwankenden Auftragslage hat die Branche nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker in den ersten zehn Monaten 2025 mehr Umsatz gemacht als im Vorjahreszeitraum: Sowohl real (1,8 Prozent) als auch nominal (4,3 Prozent) hatten die Betriebe mehr in der Kasse.

Im Oktober erlösten die Unternehmen den Angaben zufolge 11,6 Milliarden Euro und somit nominal 7,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der reale Umsatz übertraf in dem Monat den Wert des Vorjahresmonats um 4,5 Prozent./ben/DP/mis