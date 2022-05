Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Bayer 60,69 EUR

Die Bayer-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 60,80 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 60,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.781 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 67,99 EUR markierte der Titel am 13.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 10,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,91 EUR am 06.12.2021. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 38,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,54 EUR.

Am 01.03.2022 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,24 Prozent auf 11.118,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.995,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 10.05.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 03.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 7,62 EUR je Aktie aus.

