Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,16 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,16 EUR ab. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 26,10 EUR. Bei 26,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 35.646 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 51,38 Prozent niedriger. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 4,59 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 34,90 EUR.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,34 Prozent zurück. Hier wurden 13,77 Mrd. EUR gegenüber 14,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,09 EUR fest.

