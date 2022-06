Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Montagmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Bayer 66,46 EUR

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 06.06.2022 12:22:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 66,39 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 66,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,31 EUR. Zuletzt wechselten 334.209 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 2,35 Prozent zulegen. Am 06.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,08 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.328,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.639,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,84 EUR im Jahr 2023 aus.

