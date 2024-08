Bayer Aktie News: Bayer büßt am Mittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 26,79 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,79 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 26,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.540.647 Stück.

Am 09.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 99,03 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 6,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,80 EUR aus.

Bayer gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 2,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,39 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,05 EUR fest.

