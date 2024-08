Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 26,21 EUR ab.

Das Papier von Bayer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 26,21 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 25,94 EUR. Mit einem Wert von 26,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.838.933 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 53,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 103,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 07.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,80 EUR.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 EUR gegenüber 2,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,34 Prozent zurück. Hier wurden 13,77 Mrd. EUR gegenüber 14,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

