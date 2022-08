Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,11 EUR

Die Bayer-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 52,08 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 52,03 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 845.742 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 23,40 Prozent wieder erreichen. Am 06.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 43,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 18,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 77,25 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 12.819,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.854,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Bayer am 08.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je Bayer-Aktie.

