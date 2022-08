Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,74 EUR

-0,51% Charts

News

Analysen

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 52,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 52,56 EUR. Bei 52,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 111.090 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,43 Prozent hinzugewinnen. Am 06.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 20,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 77,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 04.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,93 EUR, nach 1,61 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent auf 12.819,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.854,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie schlussendlich schwächer: FDA lässt zusätzliche Anwendung von Darolutamid zu

Bayer-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

Bayer-Aktie dennoch schwächer: Bayer übertrifft Erwartungen und hebt die Prognose an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com